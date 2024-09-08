Зростання ціни триває вже четвертий місяць поспіль після попереднього шестимісячного періоду зниження.

Протягом останнього року фактична ціна газу зросла майже на 500 гривень і тепер становить близько 13 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Згідно з даними Мінекономіки, станом на серпень фактична ціна газу в Україні зросла на 2,3%.

Станом на серпень, вартість газу досягла 12 995 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ, в порівнянні з 12 500 гривнями за тисячу кубометрів у серпні минулого року.

Ціна газу зростає вже чотири місяці після шести місяців зниження. Тариф на газ для споживачів "Нафтогазу" наразі становить 7,96 гривні за кубометр.

Європейські ціни на газ наразі складають 415 доларів за тисячу кубометрів, що за офіційним курсом станом на 6 вересня дорівнює 17 048 гривень.

Останніми днями ціни почали знижуватися завдяки зростанню імпорту зрідженого природного газу та рекордним запасам пального, які зменшили побоювання щодо постачання. У серпні ціни досягли найвищого рівня з грудня через перехід ДВС "Суджа" в Курській області під контроль України.

Європейські газові сховища заповнені на 91,6%, за даними НБУ. Високий рівень запасів та відносно слабкий попит допомогли стримати стрімке зростання цін.

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