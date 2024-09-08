Клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася, що їй було встановлено кредитний ліміт без її згоди.

У "ПриватБанку" роз'яснили, як клієнти можуть відмовитися від кредитного ліміту. Це пояснення надано у відповідь на запити українців, які не хочуть мати навіть можливість оформлення кредитів. Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.

Клієнтка "ПриватБанку" скаржилася на те, що їй було встановлено кредитний ліміт без її згоди. Жінка пенсійного віку звернулася до банку через соціальні мережі з таким запитанням:

"Мені встановили кредитний ліміт без моєї згоди. Чи я можу від нього відмовитись?" — йдеться у зверненні клієнтки "ПриватБанку".

Вона також висловила занепокоєння, що їй, можливо, доведеться перевести свою пенсію в інший банк, щоб уникнути кредитної лінії. Жінка зазначила, що ніколи не брала кредитів і не має наміру починати.

"Я пенсіонерка з мінімальною пенсією. Чи потрібно мені переводити пенсію в інший банк, щоб уникнути кредитної лінії? Я ніколи не брала кредити і не планую цього робити", – написала клієнтка "ПриватБанку".

У відповіді представник "ПриватБанку" пояснив, що кредитна картка передбачає наявність кредитного ліміту відповідно до умов договору. Кредитна картка передбачає наявність кредитного ліміту за умовами договору. Банк аналізує інформацію та може збільшувати або зменшувати кредитний ліміт на картці.

Однак, для клієнтів, які категорично не бажають мати кредитний ліміт, банк запропонував альтернативу.

"Якщо ви бажаєте мати саме дебетову картку, можна відкрити "Картку для виплат" — ця картка не передбачає наявність кредитного ліміту", — додали у "ПриватБанку".

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