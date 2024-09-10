Інформацію про тариф підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко, який зазначив, що тариф закріплений постановою уряду.

До кінця 2024 року в Україні тариф на електроенергію не переглядатимуть. Крім того, він залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Таким чином, у вересні та протягом осінньо-зимового періоду 2024/2025 року вартість 1 кВт·год електроенергії становитиме 4,32 грн. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Дію поточного тарифу на електроенергію для українців продовжено до кінця квітня 2025 року, і підвищення тарифу не планується.

"Для індивідуальних та колективних побутових споживачів встановлено єдину фіксовану ціну на рівні 4,32 грн/кВт·год до 30 квітня 2025 року," – заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко, який зазначив, що тариф закріплений постановою уряду.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно з Постановою № 632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр. тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядати не будуть", – йдеться у відповіді міністра на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Нагадаємо, українцям можуть відмовити в наданні житлової субсидії через помилки у заяві або неповний пакет документів. Однак, якщо помилки будуть виправлені або недостаючі документи подані, отримати субсидію все ще можливо.

Якщо у заяві чи декларації є помилки, Пенсійний фонд повідомить про це, і ви зможете виправити неточності протягом 30 днів.

Якщо документи подані не в повному обсязі, субсидія буде призначена лише після того, як протягом 30 днів з моменту подання заяви та після перевірки Пенсійним фондом будуть надані всі необхідні документи.

Джерело: OBOZ.UA.

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