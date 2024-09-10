В Україні прожитковий мінімум варіюється залежно від категорії населення. Для дітей і працездатних осіб він вищий, ніж для непрацездатних. Про це детальныше пояснили у "Мінфін".

У 2024 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривню, що дорівнює мінімальній пенсії для деяких пенсіонерів.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2024 році становить 3 028 гривень. Для дітей сума варіюється залежно від віку:

Для дітей до 6 років — 2 563 гривні.

Для дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень.

Натомість реальний прожитковий мінімум, розрахований Міністерством соціальної політики, значно вищий і складає 7 064,62 гривні, а з урахуванням обов'язкових платежів — 8 089,28 гривні.

Згідно з даними Міністерства, витрати на харчування становлять понад 3 700 гривень, на непродовольчі товари — 1 196 гривень, на комунальні послуги — 1 200 гривень, а на зв'язок — 67 гривень.

Нагадаємо, проблеми з пенсіями для старших вікових груп дійсно існують. Пенсії швидко втрачають свою актуальність. Більшість українців отримує пенсію за єдиною формулою: середню зарплату за останні три роки (13 559,41 грн) множать на стаж в роках, 1% та співвідношення власної зарплати до середньої. Цього року українець із 35 роками стажу отримує пенсію в розмірі 4745 грн.

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