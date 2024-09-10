Клієнти "ПриватБанку" мають кілька варіантів для продовження використання банківської картки, термін дії якої наближається до кінця. Один з таких варіантів — перевипустити картку. Про це розповіли у самому ПриватБанку.
В "ПриватБанку" є кілька способів продовжити використання банківської картки, термін дії якої закінчується. Це можна зробити у будь-якому відділенні банку або замовити перевипущену картку з доставкою по Україні чи за кордон.
Також можна оформити миттєву Digital-карту через систему "Приват24". Для цього потрібно:
- Перейти до розділу "Всі картки".
- Натиснути "Додати".
- Вибрати "Digital картка".
З такою карткою можна здійснювати покупки в торговельній мережі за допомогою смартфона, здійснювати онлайн-оплати і навіть знімати готівку з банкоматів "ПриватБанку".
При цьому там нагадали: на період воєнного стану в Україні "термін дії всіх пластикових карток було автоматично продовжено на 30 місяців". Тому всі картки продовжать працювати без обмежень "як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки".
"ПриватБанк" також нагадав, що картки, вилучені або забуті в банкоматах, не повертаються власникам, навіть якщо вони були випущені іншими банками. У таких випадках необхідно звернутися до свого банку для відновлення картки.
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