Клієнти "ПриватБанку" мають кілька варіантів для продовження використання банківської картки, термін дії якої наближається до кінця. Один з таких варіантів — перевипустити картку. Про це розповіли у самому ПриватБанку.

В "ПриватБанку" є кілька способів продовжити використання банківської картки, термін дії якої закінчується. Це можна зробити у будь-якому відділенні банку або замовити перевипущену картку з доставкою по Україні чи за кордон.

Також можна оформити миттєву Digital-карту через систему "Приват24". Для цього потрібно:

Перейти до розділу "Всі картки". Натиснути "Додати". Вибрати "Digital картка".

З такою карткою можна здійснювати покупки в торговельній мережі за допомогою смартфона, здійснювати онлайн-оплати і навіть знімати готівку з банкоматів "ПриватБанку".

При цьому там нагадали: на період воєнного стану в Україні "термін дії всіх пластикових карток було автоматично продовжено на 30 місяців". Тому всі картки продовжать працювати без обмежень "як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки".

"ПриватБанк" також нагадав, що картки, вилучені або забуті в банкоматах, не повертаються власникам, навіть якщо вони були випущені іншими банками. У таких випадках необхідно звернутися до свого банку для відновлення картки.

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