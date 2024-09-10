Професія вчителя англійської мови користується великою популярністю: на кадрових платформах можна знайти сотні вакансій у цій сфері. Багато роботодавців готові запропонувати таким спеціалістам зарплату, що перевищує 40 000 грн.

Одна школа пропонує вчителю англійської зарплату від 17 000 до 35 000 грн, з можливістю проведення як індивідуальних, так і групових занять (від 2 до 6 осіб у групі), при цьому ставка за групові уроки підвищується.

Інша школа шукає викладача з зарплатою від 25 000 до 35 000 грн для проведення уроків як для груп, так і для індивідуальних клієнтів за методом Каллана (повне занурення у мовне середовище).

Онлайн-школа пропонує позицію вчителя з володінням англійською на рівні B2-C2 і готова платити від 10 000 до 40 000 грн.

Нагадаємо, у червні середня заробітна плата, що враховується для розрахунку пенсії, становила 18 806 грн. Це на 1 628 грн більше, ніж у попередньому місяці, і майже на 4 000 грн перевищує показник січня 2024 року.

Як повідомив Пенсійний фонд, розрахунок базується на кількох показниках, зокрема: даних звітності страхувальників про заробітну плату, на яку нараховується єдиний внесок, і середньообліковій чисельності штатних працівників в організаціях усіх форм власності.

Джерело: OBOZ.UA

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