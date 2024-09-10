З початком повномасштабного вторгнення процедура перевірки лічильників була тимчасово припинена, але згодом відновлена з певними змінами.

З початком повномасштабного вторгнення процедура перевірки лічильників була тимчасово припинена. Пізніше її відновили, але з деякими змінами: тепер вона не є обов'язковою для всіх.

Перевірка лічильників гарантує їхню точність і правильність нарахувань. Громадяни, у яких термін повірки сплив, повинні пройти цю процедуру протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону.

Однак під час війни, відповідно до урядового рішення, деяким категоріям громадян не потрібно проходити цю процедуру. Зокрема:

Жителі тимчасово окупованих територій можуть здійснити повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану.

Жителі зон активних бойових дій мають шість місяців для повірки своїх приладів обліку після закінчення воєнного стану.

Після повірки лічильників потрібно обов'язково опломбувати їх, зареєструвати на абонентський облік і отримати свідоцтво про повірку, якщо прилад справний, або довідку про непридатність, якщо виявлені несправності.

Нагадаємо, що в Україні запускають нову систему обліку газу із використанням інноваційних "розумних" лічильників, які дозволять автоматично фіксувати показники та прогнозувати споживання газу. Новий Розумний облік газу значно спростить взаємодію між постачальниками газу та споживачами, зменшить ризик помилок та підвищить енергоефективність.

Джерело: Урядовий портал.

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