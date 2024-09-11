В Україні Державна служба зайнятості на Єдиному порталі вакансій розмістила понад 257 тисяч вакансій. Серед них є пропозиції для дистанційної роботи з зарплатами від 50 тисяч гривень. Про це йдеться в даних порталу.

Серед вакансій є пропозиція на посаду HR-директора з дистанційною роботою і зарплатою 80 тисяч гривень. Кандидат повинен мати не менше двох років досвіду на аналогічній посаді в компанії з чисельністю понад 100 осіб, а також досвід дистанційної роботи. Основні обов'язки включають:

Управління процесом рекрутингу

Проведення 1-to-1 зустрічей з членами команди для оцінки їхнього рівня задоволеності, підняття духу та забезпечення відкритої комунікації

Адаптація нових працівників (документація, комунікація, підтримка, створення стандартів та організація процесу)

Розвиток внутрішнього та зовнішнього HR бренду

Кадрове діловодство

Інша вакансія: менеджер з продажу (дистанційно) з зарплатою 55 тисяч гривень. "Ми працюємо віддалено, тож ти можеш працювати з будь-якої точки світу в зручних для тебе умовах, без прив'язки до конкретного місця", — зазначено в оголошенні.

Спеціаліст має консультувати щодо роботи з програмним продуктам, приймати участь в проєктах автоматизації. Серед вимог:

Досвід роботи у страховій сфері від 3-х років (не продажі)

Знання 1С на рівні досвідченого користувача — обов"язково

Знання законів про страхування, принципи ведення обліку

Участь у впровадженні облікової системи

Досвід написання Технічного завдання на доопрацювання системи обліку

Знання типових бізнес-процесів страхових компаній (страхування, перестрахування, врегулювання)

Знання принципів бухгалтерського, податкового та управлінського обліку

Хороші комунікативні навички

Пропонується вакансія дистанційного копірайтера з зарплатою 75 тисяч гривень. Кандидат має мати понад два роки досвіду в контент-маркетингу, копірайтингу або в суміжних сферах, таких як SMM, маркетингові агентства, продуктові компанії або фрилансерські платформи.

Необхідні вимоги:

Володіння англійською мовою на рівні Advanced (C1 буде значною перевагою)

Розуміння принципів і найкращих практик SEO

Знання соціальних мереж, їхніх алгоритмів і аудиторії.

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