В Україні Державна служба зайнятості на Єдиному порталі вакансій розмістила понад 257 тисяч вакансій. Серед них є пропозиції для дистанційної роботи з зарплатами від 50 тисяч гривень. Про це йдеться в даних порталу.
Серед вакансій є пропозиція на посаду HR-директора з дистанційною роботою і зарплатою 80 тисяч гривень. Кандидат повинен мати не менше двох років досвіду на аналогічній посаді в компанії з чисельністю понад 100 осіб, а також досвід дистанційної роботи. Основні обов'язки включають:
- Управління процесом рекрутингу
- Проведення 1-to-1 зустрічей з членами команди для оцінки їхнього рівня задоволеності, підняття духу та забезпечення відкритої комунікації
- Адаптація нових працівників (документація, комунікація, підтримка, створення стандартів та організація процесу)
- Розвиток внутрішнього та зовнішнього HR бренду
- Кадрове діловодство
Інша вакансія: менеджер з продажу (дистанційно) з зарплатою 55 тисяч гривень. "Ми працюємо віддалено, тож ти можеш працювати з будь-якої точки світу в зручних для тебе умовах, без прив'язки до конкретного місця", — зазначено в оголошенні.
Спеціаліст має консультувати щодо роботи з програмним продуктам, приймати участь в проєктах автоматизації. Серед вимог:
- Досвід роботи у страховій сфері від 3-х років (не продажі)
- Знання 1С на рівні досвідченого користувача — обов"язково
- Знання законів про страхування, принципи ведення обліку
- Участь у впровадженні облікової системи
- Досвід написання Технічного завдання на доопрацювання системи обліку
- Знання типових бізнес-процесів страхових компаній (страхування, перестрахування, врегулювання)
- Знання принципів бухгалтерського, податкового та управлінського обліку
- Хороші комунікативні навички
Пропонується вакансія дистанційного копірайтера з зарплатою 75 тисяч гривень. Кандидат має мати понад два роки досвіду в контент-маркетингу, копірайтингу або в суміжних сферах, таких як SMM, маркетингові агентства, продуктові компанії або фрилансерські платформи.
Необхідні вимоги:
- Володіння англійською мовою на рівні Advanced (C1 буде значною перевагою)
- Розуміння принципів і найкращих практик SEO
- Знання соціальних мереж, їхніх алгоритмів і аудиторії.
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