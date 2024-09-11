З квітня 2021 року пенсійний вік для жінок було підвищено до 60 років, але частина може вийти раніше.

Жінки мали можливість виходити на пенсію в 55 років за наявності 30 років страхового стажу завдяки змінам, внесеним у Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у 2015 році Верховною Радою.

Однак з квітня 2021 року пенсійний вік для жінок було підвищено до 60 років, що зрівняло умови виходу на пенсію для чоловіків і жінок.

Жінки, які досягли 59,6 років до квітня 2021 року, можуть вийти на пенсію на пів року раніше. Це стосується осіб, народжених з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Жінки, які народилися у 1961 році та пізніше, можуть виходити на пенсію до досягнення 60 років за умови досягнення наступного віку:

55 років – для тих, хто народився до 30 вересня 1956 року включно.

55 років і 6 місяців – для тих, хто народився з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року.

Є ряд професій і умов, за яких пенсія може бути призначена раніше стандартного віку, тобто у 55 років. Це стосується осіб, які працювали в умовах шкідливих та важких умов праці, відповідно до списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо також, що попри те, що пенсії більшості українців у 2024 році значно зросли, їхній розмір однаково залишається невеликим. Більшість пенсіонерів мають виплати менш як 3 тисячі гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, частина українців має пенсію у 23 тисячі.

Як повідомляла Politeka, пенсійні правила посилять з 1 січня 2025 року.

Також писала Politeka, в Україні змінять підхід до комуналки.