Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, і далі ускладнюють роботу енергосистеми.

В Україні поки не планують застосування графіків вимкнення електроенергії. Проте в "Укренерго" закликають споживачів економно використовувати електроенергію протягом усього дня.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію економно протягом усієї доби і намагайтеся не використовувати кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 22:00," – повідомили в "Укренерго".

Водночас у Міненерго зазначили інший піковий час: з 17:00 до 22:00. "Закликаємо українців продовжувати економно і відповідально використовувати електроенергію, особливо в пікові години – з 17:00 до 22:00," – йдеться в оголошенні.

Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Однак значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, продовжують ускладнювати роботу системи. Крім того, російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Згідно з прогнозами експертів, тривалість відключень електроенергії взимку може скласти до 12 годин на добу за оптимістичним сценарієм. В гіршому випадку, без електроенергії доведеться обходитися до 20 годин на добу. Таку інформацію оприлюднив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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