Пенсійну реформу, яка мала б покращити умови для старих пенсіонерів, поки що тримають "на паузі".

В Україні підготовлено проект пенсійної реформи, хоча вона ще не реалізована. За планом, пенсія буде складатися з двох частин, одна з яких буде залежати від накопичених балів. Ці бали будуть розраховані на основі страхового стажу та заробітної плати.

У Бюджетній резолюції на 2025 рік не передбачено збільшення мінімальної пенсії. Це може призвести до того, що українці з невеликим стажем або низькими зарплатами можуть стати ще біднішими. Очікується щорічна індексація пенсій, яка залежатиме від темпів зростання зарплат та інфляції, проте вікові доплати залишаються без змін.

На жаль, поки що немає позитивних новин щодо системних змін. Пенсійна реформа, яка могла б поліпшити умови для літніх пенсіонерів, залишається "на паузі" через відсутність політичної волі та згоди партнерів.

Водночас, з метою заощадження бюджетних коштів, уряд намагається скоротити витрати на тих, хто вже перебуває на межі бідності. Для українців старше 80 років передбачена доплата в розмірі 570 грн, проте цієї суми недостатньо, щоб компенсувати зниження реальної вартості виплат.

В уряді анонімно розкрили деякі деталі майбутньої пенсійної системи в Україні, тоді як Мінсоці поки утримується від коментарів. За новою моделлю пенсії українців складатимуться з двох частин:

Соціальної (базової) частини Індивідуальної (персональної) частини

Соціальна частина буде однаковою для всіх, тоді як індивідуальна частина залежатиме від стажу та зарплати. Нинішня система має аналогічний показник – коефіцієнт оцінки заробітку. Однак нова модель пропонує значно більшу деталізацію: кожному балу буде присвоєно грошову оцінку, що дозволить точніше розрахувати розмір пенсії, замість простого коригування середньої зарплати за три роки.

Джерело: OBOZ.UA

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