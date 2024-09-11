Для отримання коштів необхідно відповідати критеріям та подати відповідні документи, включаючи паспорт, ІПН, та IBAN, але соціальні та пенсійні картки не підходять.

Внутрішньо переміщені особи мають можливість отримувати допомогу у розмірі 3 600 гривень на одну особу протягом трьох місяців, що в загальному складе 10 800 гривень на члена сім'ї. Щоб отримати ці кошти, потрібно відповідати певним критеріям та подати необхідні документи.

Як повідомляє Норвезька рада у справах біженців (NRC), українці, які постраждали внаслідок російського вторгнення у 2022 році, можуть скористатися програмою багатоцільової грошової допомоги.

Реєстрація на отримання грошової допомоги відкрилася 9 вересня о 09:00 за вказаним посиланням і триватиме до 18 вересня о 17:00.

Максимальна кількість членів домогосподарства, які можуть бути вказані в одній заявці, не повинна перевищувати 5 осіб. Якщо сім'я складається з більше ніж 5 осіб, необхідно подати додаткову форму, вказавши хоча б одну особу старше 18 років.

Заявки можна подавати навіть якщо домогосподарство вже отримувало допомогу від NRC.

На допомогу можуть претендувати:

особи, які проживають у зонах бойових дій,

постраждалі від війни,

внутрішньо переміщені особи.

При реєстрації на отримання допомоги буде потрібно увімкнути GPS на пристрої, з якого ви подаєте заявку. Це необхідно для перевірки вашого місцезнаходження.

Для подання заявки вам знадобляться такі документи:

паспорт або ID-картка,

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН),

IBAN (зверніть увагу, що карти для соціальних і пенсійних виплат не підходять для цієї заявки).

Якщо вашу заявку на фінансову допомогу схвалять, банківські реквізити будуть передані до фінансових установ, таких як Raiffeisen Bank, RedRose або Moneygram, для проведення переказу.

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