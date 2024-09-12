В Україні народні депутати отримують пенсію, яка обмежена розміром у 10 мінімальних пенсій та вона неймовірно велика, в порівнянні з іншими.

Пропри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Серед усіх пенсіонерів найбільші виплати отримують колишні судді та депутати. Більшість можуть тільки мріяти про такі пенсійні виплати. Про це йдеться в даних декларацій, опублікованих НАЗК.

В Україні народні депутати отримують пенсію, яка обмежена розміром у 10 мінімальних пенсій. Наразі цей ліміт складає 23 610 гривень. Для порівняння, минулого року середній розмір пенсії депутатів був трохи більше 20 тисяч гривень.

Наприклад, 83-річний Юлій Іоффе, народний депутат багатьох скликань, минулого року отримав пенсію загалом у 251 160 гривень, що становить приблизно 20 930 гривень на місяць. Його колега Василь Німченко отримує пенсію в розмірі 186 900 гривень. Важливо зазначити, що Німченко є суддею Конституційного Суду у відставці, а отже, його пенсія значно більша, ніж у депутатів.

Нардеп Сергій Тарута минулого року отримав пенсію у розмірі 240 917 гривень, що приблизно дорівнює 20 тисячам гривень на місяць. Натомість Олександр Фельдман отримував 212 674 гривні, або близько 17 700 гривень на місяць.

Нагадаємо, в Україні існуюча пенсійна система сприяє швидкому знеціненню пенсій. Як наслідок, українці, які виконали однакові умови для виходу на пенсію (наприклад, мали однакові зарплати та стаж), отримують різні виплати, якщо вийшли на заслужений відпочинок у різний час.

Останні новини України:

Нагадаємо, частина українців має пенсію у 23 тисячі.

Як повідомляла Politeka, пенсійні правила посилять з 1 січня 2025 року.

Також писала Politeka, в Україні змінять підхід до комуналки.