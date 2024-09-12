З відповідною скаргою на "ПриватБанк" звернулися родичі бійця, який перебуває на передовій.

Державний "ПриватБанк" не реагує на вимогу повернення помилково перерахованих коштів військовослужбовцю. З такою скаргою звернулися родичі бійця, який наразі перебуває на передовій.

Цю інформацію оприлюднено на сайті "Мінфін", де користувачі можуть залишати відгуки про роботу фінансових установ.

У зверненні зазначено, що Військова частина Ф4689 (ЄДРПОУ 26637172) неодноразово подавала заяви про повернення помилково перерахованих коштів у "ПриватБанк", які були переведені 14 червня 2024 року на картковий рахунок Олега Івановича Зеленянського (РНОКПП 2952118156).

Зазначений боєць загинув ще в січні 2024 року. Перераховані кошти є грошовим забезпеченням іншого військовослужбовця, який наразі служить на передовій. Внаслідок ігнорування звернень з боку "ПриватБанку" сім'я загиблого не може отримати ці законні кошти.

Заяви були подані особисто в відділенні "ПриватБанку" в місті Подільськ Одеської області, а також зроблені дзвінки на гарячу лінію і надіслані електронні листи. У банку повідомили, що звернення знаходиться в обробці, проте тривалий час не було жодної реакції.

У зверненні до "ПриватБанку" зазначається, що станом на 11 вересня 2024 року кошти досі не були повернені. Причини затримки не пояснюються.

"Навіть не отримали ніякої відповіді. Причина неповернення невідома. Таке враження, що Приват просто присвоює собі кошти, навіть кошти військових, завдяки яким досі мають змогу працювати. Ще додам, що зарплатний проєкт у нас відкритий і з іншими банками, а такі проблеми тільки з ПриватБанком! Жах!" — наголосили родичі бійця.

Представники "ПриватБанку" у відповідь вибачилися за створені "незручності" і пообіцяли повідомити про подальші дії після уточнення інформації.

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