В Україні середня зарплата зросла до 21 тисячі гривень на місяць, тоді як ще пів року тому вона складала 18 903 гривні. Про це повідомляється у звіті Державної служби статистики. Стало відомо, хто отримує найбільше, а хто – найменше.

зарплата, робота

Згідно з інформацією, найвищі середні зарплати в Україні зафіксовані у таких сферах:

  • Інформаційні та телекомунікаційні технології – 50 200 грн
  • Авіаційний транспорт – 43 400 грн
  • Фінансовий та страховий сектор – 39 900 грн
  • Професійна, наукова та технічна діяльність – 28 300 грн
  • Водний транспорт – 25 650 грн

Натомість найменші заробітні плати отримують у:

  • Функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших культурних закладів – 12 800 грн
  • Сфері творчості, мистецтва та розваг – 12 800 грн
  • Освіті – 15 050 грн
  • Мистецтві, спорті, розвагах і відпочинку – 15 100 грн
  • Тимчасовому розміщенні та організації харчування – 15 350 грн

зарплата, робота

Нагадаємо, в Україні офіційно вводять нову професію – демінер. Національне агентство кваліфікацій затвердило професійний стандарт для цієї спеціальності, що відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards). Вже зараз доступні високооплачувані вакансії для демінерів-саперів як у військовому, так і в цивільному секторі.

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