Державна служба статистики повідомила, хто з українців отримує найбільше, а хто – найменше.

В Україні середня зарплата зросла до 21 тисячі гривень на місяць, тоді як ще пів року тому вона складала 18 903 гривні. Про це повідомляється у звіті Державної служби статистики. Стало відомо, хто отримує найбільше, а хто – найменше.

Згідно з інформацією, найвищі середні зарплати в Україні зафіксовані у таких сферах:

Інформаційні та телекомунікаційні технології – 50 200 грн

Авіаційний транспорт – 43 400 грн

Фінансовий та страховий сектор – 39 900 грн

Професійна, наукова та технічна діяльність – 28 300 грн

Водний транспорт – 25 650 грн

Натомість найменші заробітні плати отримують у:

Функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших культурних закладів – 12 800 грн

Сфері творчості, мистецтва та розваг – 12 800 грн

Освіті – 15 050 грн

Мистецтві, спорті, розвагах і відпочинку – 15 100 грн

Тимчасовому розміщенні та організації харчування – 15 350 грн

Нагадаємо, в Україні офіційно вводять нову професію – демінер. Національне агентство кваліфікацій затвердило професійний стандарт для цієї спеціальності, що відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards). Вже зараз доступні високооплачувані вакансії для демінерів-саперів як у військовому, так і в цивільному секторі.

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