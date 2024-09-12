В Україні середня зарплата зросла до 21 тисячі гривень на місяць, тоді як ще пів року тому вона складала 18 903 гривні. Про це повідомляється у звіті Державної служби статистики. Стало відомо, хто отримує найбільше, а хто – найменше.
Згідно з інформацією, найвищі середні зарплати в Україні зафіксовані у таких сферах:
- Інформаційні та телекомунікаційні технології – 50 200 грн
- Авіаційний транспорт – 43 400 грн
- Фінансовий та страховий сектор – 39 900 грн
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 28 300 грн
- Водний транспорт – 25 650 грн
Натомість найменші заробітні плати отримують у:
- Функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших культурних закладів – 12 800 грн
- Сфері творчості, мистецтва та розваг – 12 800 грн
- Освіті – 15 050 грн
- Мистецтві, спорті, розвагах і відпочинку – 15 100 грн
- Тимчасовому розміщенні та організації харчування – 15 350 грн
Нагадаємо, в Україні офіційно вводять нову професію – демінер. Національне агентство кваліфікацій затвердило професійний стандарт для цієї спеціальності, що відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards). Вже зараз доступні високооплачувані вакансії для демінерів-саперів як у військовому, так і в цивільному секторі.
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