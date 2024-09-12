З 1 жовтня в Україні можуть бути введені нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для деяких споживачів. Вартість цих послуг може зрости більш ніж удвічі. Тарифні зміни можуть відбутися на Київщині, у місті Ірпінь. Про це попередили місцеві ЗМІ, посилаючись на слова голови ГС "ОСББ Ірпінь" Руслана Шевчука.

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Комунальне підприємство "Ірпіньводоканал" пропонує підвищити тарифи на холодну воду та каналізацію більш ніж удвічі – з 32,1 до 67,6 гривні за кубометр.

Вказується, що існуючі тарифи водоканалу стали збитковими, оскільки не змінювалися з 2022 року. За цей час значно зросли ціни на електроенергію, паливо, заробітну плату та інші витрати.

"Вартість електроенергії в цьому тарифі 19,31 грн! Гола вартість транспортування стоків 8,15 грн! Вартість палива 2,06 грн. Зарплата працівників з нарахуваннями на фонд ЗП 28,63 грн! Закладено в тариф можливість закупівлі води в Києві на випадок пікових і сезонних навантажень 0,16 грн. Витрати на ремонт мереж 1,70 грн", – розповів про новий тариф голова ГС "ОСББ Ірпінь" Руслан Шевчук.

кран

Підвищення плати за воду планується з 1 жовтня 2024 року. Після введення нового тарифу водоканал обіцяє представити стратегію розвитку підприємства.

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