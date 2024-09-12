Згідно з даними вакансій, деякі роботодавці в Україні пропонують без досвіду роботи заробітну плату від 40 до 60 тисяч гривень.

В Україні навіть без досвіду роботи можна отримувати високу заробітну плату. Наприклад, деякі вакансії для продавців пропонують щомісячний дохід від 40 тисяч гривень.

Цю інформацію було оприлюднено на одному з українських сайтів з пошуку роботи.

Згідно з даними вакансій, деякі роботодавці в Україні пропонують без досвіду роботи заробітну плату від 40 до 60 тисяч гривень. Це значно більше за середню зарплату кваліфікованих штатних працівників, яка за даними Державної служби статистики становить 20 960 гривень.

Особливо багато таких пропозицій є в сфері обслуговування, зокрема у сфері продажів, де молоді люди без досвіду можуть отримувати гідну зарплату.

Ось один із прикладів: магазин ювелірних прикрас запрошує на роботу продавця-консультанта без досвіду роботи, пропонуючи щомісячну заробітну плату до 50 тисяч гривень.

Основні обов'язки включають:

Забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів

Консультування і допомога у виборі ювелірних прикрас, що підкреслять стиль і особистість покупця

Викладання ювелірних прикрас відповідно до стандартів

Формування позитивного іміджу компанії.

На порталі також є пропозиції роботи менеджером з обслуговування клієнтів, де деякі компанії пропонують стабільний щомісячний дохід у 40 тисяч гривень.

Обов'язки включають:

Надання консультацій клієнтам

Підтримка комунікації з клієнтами

Презентація продукції

Укладання угод

Роботодавці обіцяють можливість професійного зростання та розвитку кар'єри, цікаві проєкти та дружній колектив. Графік роботи стандартний: з 9:00 до 19:00 п’ять днів на тиждень.

Крім того, деякі компанії шукають регіональних продавців, пропонуючи зарплату від 40 до 60 тисяч гривень. Досвід роботи не є обов'язковим. Основні вимоги до кандидатів:

Комунікабельність

Активність

Бажання розвиватися.

Останні новини України:

Нагадаємо, частина українців має пенсію у 23 тисячі.

Як повідомляла Politeka, пенсійні правила посилять з 1 січня 2025 року.

Також писала Politeka, в Україні змінять підхід до комуналки.