При відстрочці виходу на пенсію основний розмір пенсії збільшується через декілька показників.

Українці можуть відкласти вихід на пенсію, що дозволить їм отримувати більші виплати у майбутньому. Про це нагадали в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області. Там пояснили, який порядок і як можна збільшити розмір пенсійних виплат.

Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні передбачає стимули для громадян, які вирішують відкласти вихід на пенсію. Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсію за віком можна призначити з урахуванням страхового стажу на момент звернення, якщо після досягнення пенсійного віку особа вирішує продовжувати працювати і отримувати пенсію пізніше (ст. 29 Закону № 1058-IV).

При відстрочці виходу на пенсію основний розмір пенсії збільшується наступним чином:

на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, якщо пенсія відкладається на термін до 60 місяців після досягнення пенсійного віку;

на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Збільшення розміру пенсії враховується тільки за повні місяці роботи; за неповний місяць страхового стажу підвищення не здійснюється.

Щоб відкласти призначення пенсії, особа повинна подати відповідне повідомлення до органу Пенсійного фонду України до досягнення пенсійного віку. Якщо людина продовжує працювати та не подає заяву про призначення пенсії, і при цьому її трудова книжка не була оцифрована, це вважається сигналом про намір відкласти вихід на пенсію.

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