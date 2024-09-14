"ПриватБанк" попередив своїх клієнтів - вже з вересня частина з них може залишитися без пенсій і зарплат.

"ПриватБанк" попереджає своїх клієнтів, що з вересня частина з них може залишитися без пенсій та зарплат через припинення обслуговування прострочених карток. Як повідомили у "ПриватБанку", це стосується тих, хто не встигне замінити свої старі картки на нові.

"ПриватБанк" нагадав, що на початку повномасштабної війни термін дії карток було продовжено на 30 місяців. Однак цей термін спливає у вересні цього року. Оскільки "ПриватБанк" не планує подовжувати його ще раз, клієнти повинні вчасно обміняти свої картки.

"ПриватБанк" повідомив, що клієнти мають можливість вибрати між новою пластиковою карткою або віртуальною Digital-картою. Обидва варіанти можна замовити онлайн, не виходячи з дому.

Щоб замовити нову картку через сервіс Приват24, потрібно:

Увійти в особистий кабінет на сайті Приват24. Перейти до налаштувань і знайти свою прострочену картку. Вибрати опцію "Перевипустити картку". Вибрати тип нової картки: "Digital-карта" або "Пластик".

Якщо ви оберете Digital-карту, система миттєво створить нову віртуальну картку. Якщо ж ви виберете пластикову картку, її можна буде отримати в відділенні банку або замовити доставку додому, навіть за кордоном.

"ПриватБанк" також нагадав, що картки, вилучені або забуті в банкоматах, не повертаються власникам, навіть якщо вони були випущені іншими банками. У таких випадках необхідно звернутися до свого банку для відновлення картки.

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