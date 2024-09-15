Клієнт "ПриватБанку" поскаржився на отриману в одному з відділень банкноту номіналом 100 доларів. Він зазначив, що купюра виглядала бляклою і зношеною, а також була забруднена фарбою. При спробі замінити купюру у відділенні йому відмовили. Скарга була розміщена на порталі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанку" повідомив, що 12 вересня 2024 року, при замовленні 2400 доларів у касу відділення, він виявив купюру номіналом 100 доларів нового зразка, яка була блідою, зношеною і з одного боку забрудненою фарбою. При спробі замінити її касир "ПриватБанку" пояснив, що відповідно до постанови НБУ ця купюра є платіжним засобом, і банк не надає послуги з обміну однієї купюри на іншу. Ніякі прохання клієнта не мали успіху.

"Тобто виходить, що будь-хто з касирів може підсунути купюру невідомого походження, а потім відмовитися міняти її? Я вже мовчу про те що свого часу в Приват приносилися "нові та гарні долари", а тепер видають будь що або в поганому або в жахливому стані", - додав клієнт "ПриватБанку".

У відповіді "ПриватБанку" на скаргу зазначено, що вони перевіряють надану інформацію та пообіцяли зв'язатися з клієнтом після роз’яснення ситуації.

Згодом автор скарги зазначив, що "фахівці банку зробили з клієнта винного... погано дивився, погано читав, а купюра взагалі мало не ідеальна". Однак, чи була ця інформація озвучена йому безпосередньо в банку, він не уточнив.

Останні новини України:

Нагадаємо, ПриватБанк блокує доступ до кредитних лімітів, деталі.

Як писала Politeka, "ПриватБанк" змусив українця чекати півроку на заміну банкнот.

Також Politeka повідомляла, ПриватБанк може заблокувати гроші в будь-яку мить, українець розповів деталі.