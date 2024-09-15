Отримати цю виплату мають право пенсіонери, які відповідають визначеним вимогам та подали відповідний пакет документів.

В Україні деякі пенсіонери мають право на додаткову виплату до пенсії. З вересня 2024 року відповідно до нових змін у законодавстві буде введено нову соціальну доплату в розмірі 944,4 грн для самотніх пенсіонерів старше 80 років, які потребують постійного догляду.

Ця норма запроваджена відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та рішення уряду.

Отримати цю виплату можуть громадяни України, які відповідають встановленим вимогам і подали необхідні документи. Для оформлення доплати потрібно підготувати такі документи:

заяву;

медичний висновок;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з Пенсійного фонду.

Для оформлення виплати потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. Термін розгляду заяви та ухвалення рішення про призначення виплати регулюється чинним законодавством. Для отримання додаткової інформації про процес оформлення та необхідні документи рекомендується звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання.

Нагадаємо, в Україні діюча пенсійна система сприяє швидкому знеціненню пенсій. Через це українці, які виконали однакові умови для виходу на пенсію (наприклад, мали однакові зарплати та стаж), але виходили на заслужений відпочинок у різний час, отримують різні розміри пенсій.

Джерело: НаПенсії.

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