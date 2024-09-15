Жінка звернулася до служби підтримки "ПриватБанку", де їй повідомили, що умови у додатку "тільки є приблизними".

Клієнтка державного банку "ПриватБанк" поскаржилася на втрату значної частини грошей під час повернення квитка через мобільний додаток "Приват24". З суми в 800 гривень їй було повернуто лише 280 гривень.

Скарга була опублікована на порталі "Мінфін", де користувачі можуть залишати відгуки про роботу фінансових установ.

У одному з повідомлень жінка розповіла, що давно користувалася сервісом "Приват24" для купівлі квитків і вважала його зручним до моменту повернення квитка. Вона зазначила, що згідно з умовами ПриватБанку та перевізника, їй повернули лише третину вартості квитка, попри те що за умовами повернення в додатку зазначено, що за 48–24 години до відправлення повертається 80% вартості.

Згідно з інформацією в мобільному додатку, при поверненні квитка за 48–24 години до відправлення повинно повертатися 80% вартості. Однак, з 800 гривень їй повернули лише 280 гривень. На справді, умови перевізника передбачають повернення 50% від вартості за повернення менш ніж за 72 години, з утриманням комісії в 120 гривень.

Жінка звернулася до служби підтримки, де їй повідомили, що умови в додатку є "лише приблизними". Клієнтка вирішила перевірити, чи на інших ресурсах також вказані "приблизні умови" повернення квитків і не знайшла таких умов ніде.

"З цікавості вирішила перевірити, чи такий самий треш на іншому популярному сайті з продажу автобусних квитків, але ні, там ніяких "приблизних умов" по тому ж рейсу, лише актуальна інформація від перевізника. А що, так можна було?" — зазначила вона.

Кожного разу при поверненні квитка клієнтка втрачала близько 500 гривень, оскільки квитки коштували 1,6 тис. гривень. Таким чином, банк списав 40% суми за кожен повернутий квиток.

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