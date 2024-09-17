Віддалена робота набирає все більшої популярності і однією з причин є можливість заробляти пристойні суми, не покидаючи свій дім, деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам від 30 тисяч.
Про це йдеться навеликому порталі з пошуку роботи.
Ось кілька прикладів актуальних вакансій:
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Одна зі шкіл шукає вчителя англійської мови для проведення занять як у групах, так і індивідуально, за методом Каллана (повне занурення у мовне середовище). Зарплата для цієї посади коливається від 25 000 до 35 000 грн.
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Компанія, що займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею, оголошує набір на позицію менеджера чату. Пропонується зарплата від 30 000 до 45 000 грн. Обов’язки включають надання відповідей на запити клієнтів у чатах, а також консультації та підтримку клієнтів.
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Виробник доглядової косметики шукає менеджера з продажу. Зарплата на цій посаді становить від 17 000 до 30 000 грн. Робочий графік — 6 годин на день, 5 днів на тиждень.
Середній розмір заробітної плати, що враховується при розрахунку пенсії, становить 18 806 грн. Це на 1 628 грн більше, ніж у попередньому місяці, і майже на 4 000 грн більше в порівнянні з січнем 2024 року. Як повідомили в Пенсійному фонді, цей показник розраховується на основі ряду факторів.
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