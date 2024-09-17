Зокрема, деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам 30 тисяч гривень зарплати та більше.

Віддалена робота набирає все більшої популярності і однією з причин є можливість заробляти пристойні суми, не покидаючи свій дім, деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам від 30 тисяч.



Про це йдеться навеликому порталі з пошуку роботи.

Ось кілька прикладів актуальних вакансій:

Одна зі шкіл шукає вчителя англійської мови для проведення занять як у групах, так і індивідуально, за методом Каллана (повне занурення у мовне середовище). Зарплата для цієї посади коливається від 25 000 до 35 000 грн. Компанія, що займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею, оголошує набір на позицію менеджера чату. Пропонується зарплата від 30 000 до 45 000 грн. Обов’язки включають надання відповідей на запити клієнтів у чатах, а також консультації та підтримку клієнтів. Виробник доглядової косметики шукає менеджера з продажу. Зарплата на цій посаді становить від 17 000 до 30 000 грн. Робочий графік — 6 годин на день, 5 днів на тиждень.

Середній розмір заробітної плати, що враховується при розрахунку пенсії, становить 18 806 грн. Це на 1 628 грн більше, ніж у попередньому місяці, і майже на 4 000 грн більше в порівнянні з січнем 2024 року. Як повідомили в Пенсійному фонді, цей показник розраховується на основі ряду факторів.

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