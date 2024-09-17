З особливою строгості законодавство застосовується під час воєнного стану, тому штрафи досить великі.

В Україні карають водіїв значними штрафами від 17 до 51 тисячі гривень, також під час воєнного стану можливе навіть вилучення автомобіля вже після першого порушення.

Про це йдеться у Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В Україні водіння в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння залишається однією з найсерйозніших дорожніх порушень, і законодавство передбачає жорсткі санкції для порушників.

Наразі, хоча відповідальність за такі порушення є адміністративною, штрафи та наслідки для водіїв стають дедалі суворішими. За перше порушення водію загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення права керувати автомобілем на один рік. Якщо порушення повторюється протягом року, штраф зростає до 34 тисяч гривень, а водій втрачає права на три роки.

У випадку третього порушення за рік штраф може досягати 51 тисячі гривень, а права на керування транспортним засобом анулюються на десять років. Крім того, можливе вилучення автомобіля, що стає реальною загрозою для порушника.

З особливою строгості законодавство застосовується під час воєнного стану. Хоча зазвичай конфіскація автомобіля передбачена лише за друге або третє порушення, під час війни транспортний засіб може бути вилучено вже після першого випадку керування в стані сп'яніння.

Водії, які відмовляються проходити медичний огляд, отримують штрафи, що дорівнюють штрафам за водіння у нетверезому стані — від 17 до 51 тисячі гривень, а також позбавлення прав на термін від одного до десяти років. Крім того, за передачу керування автомобілем особі, що перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, передбачений штраф у розмірі 3 400 гривень.

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