Податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 мільярдів гривень у 2025 році.

Профільний комітет Ради рекомендував повернути законопроєкт про значне підвищення податків до повторного розгляду на першому читанні - документ переписали та додали один пункт.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"У новому документі збереглися всі положення попереднього законопроєкту, який не пройшов, плюс додано підвищення податку на банки," — додав перший заступник голови комітету Ярослав Железняк ("Голос").

Він зазначив, що ці податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 мільярдів гривень у 2025 році. Інші пропозиції, окрім підвищення податків для банків, залишилися без змін:

Підвищення військового збору з 1,5% до 5% на період військового стану та до кінця року, в якому він буде скасовано.

Введення військового збору для ФОП 1-2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати (зараз це 800 грн).

Введення 1% військового збору для всіх форм ФОП 3-ї групи.

Запровадження авансових внесків на АЗС.

Оподаткування фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25% прибутку.

Помісячна звітність з ПДФО.

Ярослав Железняк зазначив, що ймовірно, зміни не встигнуть ухвалити до 1 жовтня. Однак нові податки можуть бути введені "заднім числом" з цієї дати.

Щодо питання оподаткування прибутку банків, народні депутати від "Слуги народу" наполягали на введенні податку в розмірі 50%, тоді як Міністерство фінансів і Національний банк виступили категорично проти такої ставки. Наразі в Україні діє тимчасове підвищення ставки податку на доходи банків до 25-50%. Ставка 50% була передбачена лише на 2023 рік.

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