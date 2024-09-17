Зміни можуть бути розраховані на спрощення стягнення коштів з рахунків ухилянтів від мобілізації і не тільки.

Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до правил безготівкових розрахунків, щоб підвищити прозорість і ефективність процесу арешту коштів на банківських рахунках.

Про це йдеться на порталі Нацбанку.

Повідомляється, що арешт коштів тепер буде прив’язаний до власника рахунку, а не до конкретного номера рахунку. Це означає, що зміна номера рахунку боржника не вплине на арешт коштів. Заарештовані кошти залишаться заблокованими навіть при зміні рахунку.

Банки тепер матимуть зобов’язання відстежувати такі кошти, навіть якщо рахунок буде закрито або змінено. У разі надходження вимоги про стягнення, банк буде зобов’язаний здійснити стягнення з нового рахунку.

Національний банк України посилює контроль над примусовим стягненням, встановлюючи чіткі вимоги для банків щодо реалізації судових рішень. Це нововведення поширюється як на активні, так і на закриті чи змінені рахунки. Тепер уникнути сплати боргів або штрафів шляхом закриття чи зміни рахунку стане значно важче.

Зміни також мають особливе значення для тих, хто ухиляється від військового обліку. Штрафи за такі порушення можуть бути значними: від 17 до 25,5 тисяч гривень для фізичних осіб і до 59,5 тисяч гривень для посадових осіб.

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