Уряд прогнозує сповільнення зростання ВВП, зростання середньої заробітної плати та інфляції, а також скорочення безробіття у 2025 році.

Кабінет Міністрів України на днях ухвалив державний бюджет на наступний - 2025 рік, в якому встановлено розмір мінімальної пенсії для українців.

Про це повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно з затвердженим Кабінетом Міністрів України проєктом державного бюджету на 2025 рік, мінімальна пенсія та прожитковий мінімум залишаться на рівні грудня 2024 року.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, урядовий законопроєкт бюджету не передбачає підвищення мінімальних пенсійних виплат.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що збереження соціальних стандартів на рівні 2024 року та бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду протягом другого року поспіль вплинули на обсяг трансферту Фонду для пенсійного забезпечення. Отже, у 2025 році мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2 361 гривні.

Також у 2025 році уряд прогнозує зростання ВВП України на 2,7%, в порівнянні з очікуваним зростанням на 3,5% у 2024 році. Інфляція в 2025 році складе 9,5%, що більше за поточний показник у 7,9%.

Середня заробітна плата зросте з 20 581 гривні до 24 389 гривень на місяць, а рівень безробіття зменшиться з 18,2% до 17,7%. Крім того, середньорічний курс долара в 2025 році прогнозується на рівні 45 гривень.

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