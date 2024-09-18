Банкірка Анна Золотько зазначає, що в другій половині вересня активізуються імпортери, готуючись до підвищеного споживчого попиту в осінньо-зимовий період.

Протягом минулого тижня на міжбанківському ринку спостерігалося помірне зростання попиту на іноземну валюту, яке переважно пояснюється сезонними факторами.

Банкірка Анна Золотько розповіла українським ЗМІ, на скільки зросте курс долара у вересні.

Золотько відзначила, що в другій половині вересня традиційно спостерігається активізація імпортерів. Це відбувається через підготовку до підвищеного споживчого попиту в осінньо-зимовий період.

Експерт зазначає, що коливання курсу також були викликані погашенням раніше розміщених облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що призвело до вивільнення гривневих активів.

Це збільшило попит на валюту, що поступово підштовхнуло котирування на міжбанківському ринку: останні угоди в п’ятницю укладалися в межах 41,32 – 41,36 гривні за долар.

Важливим фактором, що може вплинути на курсові тренди цього тижня та наступного, є засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення щодо облікової ставки. Більшість учасників ринку очікують, що у вересні регулятор залишить ставку без змін. Однак будь-яке інше рішення може як підтримати гривню, так і збільшити попит на валюту.

"На мою думку, все ж цього тижня значних змін очікувати не варто. Котирування на міжбанку знаходитимуться в діапазоні 41,10 – 41,60 гривень за долар. А вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах коридору 41,30 – 41,80 гривень за долар", – додала Золотько.

Джерело: 24 Канал.

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