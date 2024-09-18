Рішення також було вимогою у межах рекомендацій Європейської комісії з підготовки до укладення "промислового безвізу".

Уряд вперше від початку повномасштабної агресії росії скасував мораторій на перевірки певних українських підприємств - відомо, кому варто готуватися.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Міністерство економіки повідомило, що відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 6 вересня 2024 року. Перевірки будуть спрямовані на виробництва продукції, яка може представляти потенційну небезпеку для споживачів.

"Зараз ми частково повертаємо державний контроль за потенційно небезпечною продукцією. Це допоможе захисту людей від придбання та використання небезпечної продукції, щодо якої ми регулярно отримували скарги як від громадян, так і від легального бізнесу через її низьку якість", – наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Він додав, що це рішення також є відповіддю на рекомендації Європейської комісії в рамках підготовки до укладення "промислового безвізу" та програми Ukraine Facility.

Соболев попередив, що Міністерство економіки та Рада бізнес-омбудсмена здійснюватимуть моніторинг дотримання чинного законодавства і прозорості роботи органів державного ринкового нагляду під час перевірок бізнесу.

Уряд вважає, що ці заходи покращать якість і безпеку нехарчової продукції та підвищать конкуренцію завдяки збільшенню кількості якісних товарів на ринку.

Це також сприятиме наближенню українського споживчого ринку до європейських стандартів і наближенню до укладення Угоди про "промисловий безвіз" між Україною та ЄС.

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