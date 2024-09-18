Одна з клієнток "ПриватБанку" повідомила, що іноді фінустанова блокує картки без попереджень, а також виникають проблеми з "зависанням" грошей.

Клієнти банку "ПриватБанк" повідомляють про ряд проблем, які виникають при користуванні його послугами, зокрема про блокування карток через неіснуючу заборгованість.

Скарги на ці питання можна знайти на сайті "Мінфін", де користувачі мають можливість залишати відгуки про діяльність фінансових установ.

Одна з клієнток державного банку повідомила, що іноді фінустанова блокує картки без попереджень, а також виникають проблеми з "зависанням" грошей. Зв'язатися з оператором ПриватБанку стає справжнім випробуванням.

Клієнтська підтримка залишає бажати кращого: щоб зв’язатися з оператором, може знадобитися пів дня. Проте зауважень до роботи самих представників банку немає.

"ПриватБанк — це справжнє випробування для нервів. Щоб дочекатися відповіді оператора, потрібно пройти через сім кіл пекла: постійно перенаправляють на різні меню, і це займає вічність. Проблеми з обслуговуванням постійні — то блокують картки без пояснень, то гроші зависають у повітрі", — написала клієнтка "ПриватБанку".

"Ще отримую якісь недолугі повідомлення про заборгованість, хоча жодної заборгованості в мене не має" — додала клієнтка "ПриватБанку".

Українка зазначила, що раніше використовувала тільки послуги "ПриватБанку", але тепер планує перейти на обслуговування в іншому банку.

У банку пояснили, що блокування операцій з картками ПриватБанку може мати місце, якщо транзакція підлягає додатковій перевірці в службі безпеки.

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