У 2024 році податок нараховуватиметься за звітний 2023 рік, і ставку слід розраховувати з урахуванням мінімальної заробітної плати.

Потрібно сплачувати податки на квартири та будинки, площа яких перевищує встановлену норму – для квартир вона становить 60 квадратних метрів, а для будинків – 120 квадратних метрів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС в Одеській області.

У 2024 році податок нараховуватиметься за звітний 2023 рік, і ставку слід розраховувати з урахуванням мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1 січня 2023 року і становила 6700 гривень. Відповідно, максимальна ставка за квадратний метр не перевищуватиме 100,5 гривень (6700 х 1,5%).

Кожен власник нерухомості може самостійно розрахувати суму податку за допомогою онлайн-калькулятора, розміщеного на сайті Державної податкової служби України.

Також слід врахувати, що якщо загальна площа нерухомості перевищує 300 квадратних метрів для квартири або 500 квадратних метрів для будинку, сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Податок на нерухомість не сплачують власники житлових об'єктів, включаючи їх частки, відповідно до пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України (пп. 266.4.1):

для квартир, незалежно від кількості, – до 60 квадратних метрів;

для житлових будинків, незалежно від кількості, – до 120 квадратних метрів;

для сумарної площі різних типів житлової нерухомості (включаючи частки), якщо у власності платника податку є і квартири, і будинки, – до 180 квадратних метрів.

Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня вручення повідомлення.

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