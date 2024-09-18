З осені деякі українці можуть отримувати доплати до пенсії, певним категоріям пенсіонерів буде надаватися доплата в розмірі 300 гривень, яка залежатиме від віку отримувача.

Про це повідомили у ПФУ.

Щомісячна грошова доплата для пенсіонерів визначається відповідно до їх віку. Розмір доплати збільшується з досягненням певних вікових рубежів, як повідомляють у Пенсійному фонді України. Доплата починає нараховуватися з дня, коли пенсіонер досягає відповідного віку.

Таким чином, пенсіонери, які досягли 70 років, отримуватимуть додаткову виплату в розмірі 300 гривень до досягнення 75 років. Після 75 років доплата зросте до 456 гривень, а після 80 років – до 570 гривень. Важливо, що для отримання цієї надбавки не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду — вона нараховується автоматично.

Зверніть увагу: виплата нараховується, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривень, і це не залежить від типу пенсії, законодавства, за яким вона призначена, тривалості страхового стажу чи факту трудової діяльності.

Нагадаємо, що восени деяким пенсіонерам можуть тимчасово призупинити або повністю скасувати виплату пенсії. Проте проблему можна уникнути, якщо вчасно звернутися до Пенсійного фонду і повідомити про виїзд за кордон або зміну особистих даних.

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