В Україні встановлять нові правила індексації зарплат., які почнуть діяти вже з початком 2025 року.

В Україні запровадять нові правила індексації зарплат - індексація зарплати буде проводитися наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2025 року.

Про це повідомили в ЗМІ.

"Ми вже неодноразово зазначали, що грудень 2023 року став "базовим" місяцем для розрахунку індексації у 2024 році (принаймні для поточної, а не фіксованої). "Базовий" місяць визначається так: обчислення індексу споживчих цін для подальшої індексації проводиться з місяця, що настає після підвищення грошових доходів населення", – йдеться у публікації.

Винятком є працівники, яким уже підвищували оклади (тарифні ставки) у 2024 році – для них "базовим" місяцем стане місяць останнього підвищення.

"Тобто у 2024 році вже всі розібралися та спокійно нараховують індексацію за загальними правилами або збільшують оклади кожні два місяці та не згадують про цю функцію. Але у 2025 році базовий місяць знову для всіх працівників змінять", – йдеться в публікації.

З метою зменшення видатків державного бюджету на 2025 рік уряд зазначив у статті 35 проєкту Держбюджету: "Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2025 року. Сума індексації, яка утворилася в грудні 2024 року, не буде врахована у січні 2025 року".

Джерело: Дебет-Кредит.

Останні новини України:

У чотирьох сферах різко зросли оклади, зарплати значно перерахували.

Значне зростання зарплат спостерігається в одній з галузей, провели рекордний перерахунок окладів.

Кабмін планує провести індексацію пенсій, названо дату.